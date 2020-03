$!Adut Akech, de refugiada a cotizada modelo

“En Kenia era difícil ver a personas blancas, así que me preguntaba cómo iba a ser estar en ese país. Había oído que había mucha gente blanca, pero no estábamos acostumbrados a verlos, así que esa era una de las cosas que siempre tenía en mente”, dijo la modelo.

“Hubo momentos en los que iba a la escuela de mi prima para llevarle el almuerzo y me quedaba en la puerta, mirando a todos los niños jugar en el recreo y me ponía triste. Deseaba ser yo una de ellas”, dijo en una entrevista a The Guardian.

Diversidad en la industria

Se ven cada vez más modelos de diferentes razas sobre las pasarelas y en editoriales de moda, pero su presencia aún es minoritaria.

“Creo que podría haber más. Aún es demasiado raro, por ejemplo, ver a una mujer que no sea blanca vendiendo un perfume”, dijo sobre la diversidad en el mundo de la moda.

También declaró que se sentía observada en Milán. “Pero no me preocupo con las intenciones detrás de esas miradas. Intento que no me afecte”, sentenció.

En 2017, Akech fue elegida para una campaña de la tienda de lujo australiana David Jones, en la que se vio envuelta en una polémica protagonizada por un comentario de una consumidora y la respuesta de la empresa.

Una mujer publicó en la página de Facebook de David Jones un mensaje en el que se quejaba por la elección de una modelo negra para su catálogo.

“Aunque creo que el uso de una hermosa modelo negra es muy atractivo, no creo que represente al público general de Australia”, rezaba.

Después explicaba que no podía sentirse relacionada con la portada, no podía usar el maquillaje que habían usado con ella y que tampoco conocía a nadie que se le pareciese.

“Podían haberla puesto en contraportada. Realmente estoy molesta y harta de que las grandes compañías se decanten por hacer sentir bien a las minorías. Por favor, piensen en sus clientes la próxima vez”, terminaba el comentario, según recogía el periódico Sydney Morning Herald.

Ante esta misiva, un empleado de la empresa le contestó “sentimos que se sienta de esta manera. Hemos pasado su comentario al departamento de marketing”.

Muchos usuarios criticaron la reacción de la empresa, ya que no tenían que “sentir” o responder a un comentario racista.

Akech se tomó un tiempo para pensar cómo reaccionar ante esta situación. “No era por el comentario de la señora porque todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Era más por la respuesta de David Jones”, dijo la modelo al respecto.

En un post en Instagram, dejó claro que se sentía orgullosa de haber sido la portada de su catálogo y de representar a las mujeres de diferentes razas que están viviendo en Australia.

“Para todas esas personas ignorantes a las que no les gusta ver el cambio, bueno, mejor que se vayan acostumbrando, porque va a haber mucho más de esto”, sentenció.

En la actualidad, Akech compagina su carrera de modelo con los estudios de Economía en la universidad. EFE/REPORTAJES/ Manuel Noriega