$!Ágatha Ruiz de la Prada llena de color y fantasía la Semana de la Moda de Madrid

"En mi vida he tenido más tiempo para preparar un desfile y hacer una colección", explica Ágatha Ruiz de la Prada, añadiendo "si me sale mal es para darme de bofetadas".

"Tras la pandemia todo el mundo se ha concienciado sobre la necesidad de cuidar el planeta y eso está vinculado a confeccionar una moda sostenible", lo que la ha llevado a realizar en esta colección prendas con apliques de vidrio reciclado de la mano de Ecovidrio.

Los vestidos nacen con el protagonismo de adornos de flores, corazones, gotas, rayas, topos, letras y arcoíris dando al vidrio una segunda vida.

Sin viajes a la vista y con eventos y pasarelas que se cancelan, Ágatha Ruiz de la Prada se reinventa como colaboradora de televisión y radio. "Me adapto a estos momentos. No puedo dejar de hacer cosas. Me cuesta mucho bajar el ritmo", concluye la diseñadora.