Alex Bolen: “No podía dejar pasar la oportunidad de aprender de Oscar De La Renta”

Por lo tanto, me ha resultado interesante ver el proceso y creo que el resultado es perfecto. El resultado es mágico. Creo que captura muy bien quién era Oscar. Por supuesto, gran parte se centra en su trabajo como diseñador de moda, pero no se trata solo de su trabajo como diseñador de moda. Ha sido un gran placer estar involucrado en esto. La exposición es fantástica. Creo que captura a Oscar perfectamente”.

Los tres entendemos bien nuestro trabajo y estamos dedicados a hacer que nuestra marca sea exitosa. Por eso hay mucho ‘toma y deja’ y mucha conversación. No siempre estamos de acuerdo, y como nos enseñó Oscar, debemos escuchar las opiniones de los demás. Pero no es necesario que estemos de acuerdo de inmediato.

Ellos entienden muy bien que no estamos llevando a cabo un proyecto de arte, este es un negocio. Y, por otro lado, yo entiendo muy bien que una parte de nuestro negocio es la creatividad, y la creatividad no necesariamente va en línea recta y no necesariamente va a la misma velocidad todo el tiempo.

Entonces, no puedo decir que lo discutimos mucho y no creo que sea un caso de evitar el pensamiento; creo que él sabía que, cuando se fuera, continuaríamos, y descubriríamos el camino correcto sin él aquí”.

En ese sentido, tampoco consideró cómo sería el día en el que ya no estuviera: “Realmente no. Oscar estaba muy concentrado en el presente y, para decir la verdad, Oscar estuvo trabajando hasta una o dos semanas antes de morir. Fue un poco más difícil para él trabajar, pero estaba trabajando. Y eso... es una historia completamente diferente, tendremos que sacar las Kleenex o algo así, pero Oscar realmente fue increíblemente heroico en la forma en que se comportó en los últimos días de su vida y, cuando digo que estaba trabajando hasta el final, literalmente estaba trabajando hasta el final. Y estamos contentos de que él quiso y pudo continuar.

“Claro, no es fácil. Creo que, para algunas personas, como Oscar, es natural. Pero, al mismo tiempo, no es del todo natural. De cierta manera, también era su perspectiva de la vida.

En cuanto a las características de ‘Oscar, el hombre’ que preservará para toda la vida: “Bueno, veamos: creo que Oscar traía una cierta alegría a la vida... y a todo lo que hizo. Y él estaba extremadamente concentrado en el presente, en este momento. Él realmente no miró hacia atrás y, para ser honesto, no miró mucho hacia adelante. Creo que estar centrado en este momento es muy importante y, por otro lado, abordar las cosas con cierta alegría y optimismo.

En cuanto a cómo se manifiesta la historia de la marca en la exposición, comparte: “Una de las cosas fantásticas de esta exposición, cuando miras a través de toda la ropa que nos rodea, es que es más o menos cronológica. Y los últimos tres artículos fueron creados por Laura y Fernando, y creo que Oscar reconocería completamente esa ropa. Creo que las telas y los bordados son cosas que le serían muy familiares. Pero no son prendas que él hubiera hecho. Hay prendas que toman mucho las ideas de Oscar y las expresan de una manera que es relevante para la actualidad. En última instancia, eso es lo que es tener éxito como diseñador de moda”.

Desde hace 15 años, Bolen es conocido como CEO de Oscar de la Renta pero, en 2004, cuando De La Renta y su hija Eliza le pidieron unirse al equipo, era el yerno del diseñador... y trabajaba en Wall Street. “Oh Dios mío... han pasado... quince años, por lo que parece que mis días en las finanzas han pasado. Creo que fue una gran sorpresa para mí realizar ese cambio de carrera; disfrutaba mucho lo que hacía en Wall Street.

“Oscar y mi esposa, Eliza, me pidieron que me uniera a ellos en sus negocios. No estaba tan seguro que sería una buena idea ir a trabajar todos los días con mi esposa y con su padrastro (sonríe)... pero me pareció una oportunidad fantástica para aprender de Oscar, ¿sabes?

Creo que los negocios tienen mucho que ver con la mentoría, con el aprendizaje de personas que han logrado cosas con el tiempo, que han aprendido de la manera difícil y que han podido tener éxito durante un largo período de tiempo. Pensé que no podía dejar pasar la oportunidad de aprender de Oscar. Y me alegra tanto haberlo hecho”.