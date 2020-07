$!Alled-Martínez, el diseñador español que trabaja sin distinción de géneros

Archie Alled-Martínez no tuvo una abuela que le transmitiera su pasión por la costura. Pero a sus 14 años, este diseñador barcelonés que este domingo debutó en la pasarela masculina de París atesoraba "con obsesión" 25 pares de los icónicos 'jeans' de Hedi Slimane para Dior.

En este breve pero espectacular período logró igualmente un primer hito para la notoriedad de todo diseñador: vistió a la estrella Harry Styles para el concierto anual de Jingle Bell Ball de Londres, con un conjunto vaquero bañado en 'glitter', que dio mucho que hablar a sus fans.

"No te entenderán" en Londres

"Lo mío es una pasión innata por la moda", explica a la AFP Alled-Martínez. "Cuando llegué a Saint Martins mis compañeros hablaban de lo que les habían enseñado sus abuelas. No fue mi caso", explica el diseñador, que se instaló en Londres con 19 años.

"Me pusieron delante de una tricotosa. Me dije ¿qué es esto? Despertó mi lado 'geeky'. Lo que me atraía era esa aguja que agarraba el hilo, se echaba para atrás y creaba un nudo. Iba tan rápido que podías crear metros y metros", recuerda, todavía bajo el hechizo de esa mecánica.