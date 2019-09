$!Amazon Prime emitirá un desfile de ropa íntima de Rihanna

“Las mujeres sólo necesitan un poquito de validación”, explicó la superestrella a The Associated previo al desfile de su marca Savage X Fenty la semana pasada.

Se había rumorado que Rihanna iba a estrenar nueva música en el evento, pero no lo hizo. Halsey, en cambio, interpretó por primera vez en vivo su sencillo “Graveyard”. También actuaron Migos, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, DJ Khaled y otras estrellas de hip hop, incluida la artista nominada al Grammy Tierra Whack.

¿Y quién mejor que ella misma para dar inicio al espectáculo? Rihanna abrió el show del 10 de septiembre ataviada en un sexy número de encaje y terciopelo. No cantó, pero giró en una pequeña plataforma rodeada de bailarinas en corpiños negros _ ella con tacones altos, ellas en tenis negros.

Entre los músicos y las modelos estuvieron 21 Savage y Normani, y Cara Delevingne, que aparece en “Carnival Row” de Amazon, desfiló en un body verde limón.

“Esto es un festín”, dijo Delevingne del evento. “Me gustaría que más desfiles de moda fueran así”.

La inclusión que ofrece Rihanna, tanto en su línea de lencería como en la de maquillaje, Fenty Beauty, sigue siendo una rareza. Lo hace a precios razonables y dice que no se trata de una estrategia de negocios.

“Nunca pienso, ‘tengo que hacer esto porque nadie más lo está haciendo’. Creo que mucha gente cae en una trampa o en problemas por eso, porque no es sincera, no es genuina. Todo lo que yo he hecho ha sido sincera y genuinamente con el corazón”, dijo Rihanna.

“Si quiero hacer maquillaje, lo único que puedo imaginar es que todo el mundo lo tenga. Lo mismo si quiero hacer ropa interior”, agregó. “Si puedo hacer que una mujer se sienta segura con el más pequeño producto, que cuesta menos de 100 dólares, lo voy a hacer porque la gente está pagando miles de dólares por algo que no los hace sentir mejor”.