$!Billie Eilish se une a Takashi Murakami para lanzar colección de camisetas

Aunque la línea se basa únicamente en camisetas de mangas cortas, hay opciones para todos los gustos: desde los básicos blanco, negro y colores pastel, hasta estampados mucho más arriesgados, de Billie con letras en tonalidades neón.

La colección se podrá comprar a partir del 25 de mayo en la web de la firma con precios asequibles para todo tipo de público. Las camisetas para adulto tendrán un precio de 14.90 euros, lo que equivale a 905 pesos dominicanos, y las de niño a 9.90 euros (602 pesos).

Desde que se anunció esta nueva colaboración entre ambos artistas, la expectativa fue bastante alta, sobre todo porque esta no es la primera ocasión en la que trabajan juntos. La primera vez que unieron sus brillantes mentes fue para el videoclip animado de Eilish ‘You should see me in a Crown’, el cual definitivamente deja en evidencia que hay mucha química entre ambos artistas.