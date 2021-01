$!Camisetas frikis: a la moda dentro y fuera de internet

Marcar la diferencia: autoexpresión



Cultura friki

Friki, del inglés “freaky” o “freak” está definido como “extravagante, raro o excéntrico”, “persona pintoresca y extravagante” o “persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición”. En definitiva, es un término que se utiliza para referirse a personas muy fanáticas de determinadas ficciones o que tienen gustos en común, también conocidos como “geek”.

Antaño, había quien usaba ese término de manera peyorativa, y los frikis eran una tribu urbana o subcultura considerada por algunos como marginal. No obstante, el auge de los videojuegos, el rol o los eSports, y el éxito de determinadas ficciones como “Game of Thrones”, “Lord of The Rings” o “Harry Potter” ha hecho que mucha de la cultura friki se haya vuelto popular.

“Todos tenemos un lado friki... En Pampling siempre hemos desarrollado ese lado “geek”, pero también muchos otros sin vincularnos a una etiqueta o moda concreta” explican desde la marca.