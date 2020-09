$!Carla Sozzani, la gran dama de la moda, muestra su universo en imágenes

“Lo que vais a ver es mi diario, espero que lo disfrutéis”. Con este mensaje, Sozzani, que no ha podido estar en España por la crisis del coronavirus, ha querido presentar hoy en un mensaje de vídeo la primera exposición de su colección en España, cuyas fotos ha elegido personalmente.

“Mi vida siempre ha estado entre el arte y la moda; nunca he podido tomar una u otra dirección por completo -argumenta-, he navegado entre ambas disciplinas toda mi vida porque realmente no encuentro la diferencia entre ellas. Para mi, todo tiene que ver con la belleza”.

“Entre el arte y la moda. Fotografías de la colección Franca Sozzani” se inaugura hoy hasta el 10 enero en el Ayuntamiento de Madrid -CentroCentro- y forma parte de la programación oficial de PHotoESPAÑA.

En total son unas 170 fotos, la mayoría en blanco y negro, elegidas por Sozzani de su colección de más de dos mil ejemplares. El orden de exposición es alfabético, algo muy poco común en las exposiciones.