$!Cindy Crawford: “El valor de la imagen ha caído”

“En las redes sociales encuentras a gente con muchísimo estilo, desde grandes maquilladores que no son conocidos hasta ‘influencers’ que son grandes descubrimientos. Es una pasarela, y hoy en día tienes que tener tu propia plataforma para ayudar a mantener tu marca”, apunta.

La modelo y empresaria reconoce que no habría sabido manejar bien las redes sociales en su época.

Crawford, que iluminó las pasarelas de la moda en la década de 1990 junto a otros rostros inolvidables como los de Claudia Schiffer y Naomi Campbell, considera que hoy hay estrellas tan rotundas como ellas, al igual que fotógrafos y estilistas “increíbles”.

“Pero la razón por la que ahora nada nos parece tan icónico es porque estamos inundados de imágenes. El valor de la imagen ha caído porque las vemos constantemente, las deslizamos constantemente con el dedo en el celular. Aunque sean fuertes y de calidad, se pierden en ese mar de instantáneas”, declara.

La modelo y empresaria dice que no habría sabido manejar bien las redes sociales en su época, no como su hija, Kaia, que se está convirtiendo en toda una estrella de las pasarelas a sus 17 años y que gestiona toda esa vertiente digital porque le sale de forma natural.

“Creció con ello. Es una nativa digital. Es como su lengua materna. Yo no crecí con mis amigos en Snapchat. Yo no entiendo esa herramienta, pero para ella es algo natural y no le intimida como a mí”, declara.

El hijo de Crawford, Presley, de 19 años, también se dedica al mundo de la moda.

“Criar a tus hijos siempre es duro”, admite. “En cada fase de sus vidas quieres enseñarles cosas. Muchas veces no te escuchan, pero sí que ven lo que haces y eso me parece clave. Si tratas a la gente con respeto y con buenas maneras, ellos también lo hacen automáticamente”, señala.