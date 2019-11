¿Cómo será tu pijama familiar esta Navidad?

Se acerca el Cyber Monday (el lunes después del Viernes Negro); y, al igual que quien escribe, son muchas las personas que no solo lo visualizan como un día para adquirir tecnología únicamente, aunque este sea su origen, también el Black Friday es la fecha ideal para comprar cualquier regalo o antojo que quieras porque las tiendas virtuales hacen envíos gratuitos... ¡y hay que aprovecharlos!

Si quieres sacarle partido, recordemos que hay que romper el “lindómetro” familiar en Instagram con una de las tendencias que han llegado para quedarse: todos los miembros de la familia con pijamas fabulosas, que puedes elegir durante esta celebración. Es una experiencia divertida, una mecánica para llevar los ánimos a otro nivel y una excusa de mayor integración, que aplica tanto para Nochebuena como Nochevieja (31 de diciembre).

Cuando la vayas a elegir toma en cuenta la personalidad de todos, no vaya a ser que, a último momento, alguien opte por no ponérsela; búscate un centímetro y mídelos para que cuando compres hagas la comparación en la tabla de sizes. Si aún no sabes o no tienes idea de cuál es el estampado y estilo que escogerás, a continuación te damos algunos ejemplos como inspiración.