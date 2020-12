$!‘Curry Brand’, la nueva colección de Under Armour junto a Stephen Curry

“A través del trabajo comunitario que he tenido la oportunidad de realizar junto a Under Armour durante más de una década, he aprendido que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Toda nuestra labor conjunta ha ido orientada a crear precisamente un terreno de juego más equitativo, que ayude a disminuir la brecha que separa estos dos aspectos”, destaca el basquetbolista en un comunicado, en el que agrega que a través de Curry Brand se encargará de derribar las barreras que todavía existen en el deporte, las cuales a menudo limitan el potencial de la juventud.

Patrik Frisk, director ejecutivo de Under Armour, explica que en estos momentos en los que el deporte es un aspecto de suma importancia dentro de nuestras comunidades, se hace necesario darles la oportunidad a las nuevas generaciones de participar, sin que esto represente una odisea para ellos. “Este problema es algo que tanto desde Under Armour como Stephen Curry entendimos que podíamos abordar juntos y resolver, así que, con esos valores que compartimos en mente, nos decidimos por crear Curry Brand”, recalca.