$!De Carlos de Inglaterra a Antonio Banderas, moda con alma sostenible

Elaboradas en cachemira y lana de Escocia y seda biológica italiana, las prendas permiten "redescubrir la importancia que juega la naturaleza y conocer el origen de los materiales naturales. Es una locura ese punto de vista de fabricar y tirar", declaraciones que se recogen en el perfil de Instagram de Clarence House, residencia oficial de Carlos de Inglaterra y su esposa, Camilla Parker, en Londres.

En una entrevista a Vogue que concedió con motivo del lanzamiento de su colección, el príncipe de Gales dijo: "No me gusta tirar nada, me gusta que las cosas me duren lo más posible. Por eso, pido que me arreglen los zapatos, me ajusten la ropa... Incluso me ponen un parche, si es necesario".