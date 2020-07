$!Dior Cruise, tradición artesana pegada a las raíces profundas de Italia

La diseñadora ha construido un espectáculo de luz con una tradicional construcción de luminarias, compuesta por 30.000 bombillas, con el fin de albergar "un diálogo entre culturas y tradiciones", poniendo en escena imágenes rituales.

Una magnífica composición, realizada por la artista multidisciplinar Marinella Senatore, con un templete central que acogió a la orquesta -con músicos con mascarilla- y a las intérpretes que han trasladado emoción y sentimiento a los bailarines de la Fundación Notte della Taranta, que han acompañado el recorrido de las modelos.

Un decorado rodeado por frases con mensajes significativos como: "I will make everething beautiful around me" ("Haré que todo sea hermoso a mi alrededor") o "We rise be lifting others" (Nos levantamos levantado a los demás"), entre otras.