Dior se inspira en la liberación de la mujer en la Semana de la Moda de París

Rebelarse contra los estereotipos patriarcales es la propuesta de la directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, que traspuso el martes en desfile su diario íntimo de adolescente, escrito en plena liberación de la mujer en los años 1970.

Chiuri se ha inspirado en los años que pasó en el taller de costura de su madre en Roma, donde veía afirmarse a las mujeres a través de su ropa.

Lo que influyó para la creación de esta colección, la cual Chiuri ha catalogado como muy personal, fue la liberación de la mujer, que comenzó a afirmar su especificidad, su capacidad a ser no solo madre, esposa, hija, sino una personalidad con múltiples aspectos.

Según la directora artística, su referencia a esta época no se traduce solo en "looks", sino más bien en "la actitud". "Es una búsqueda que cada mujer tiene que hacer individualmente, pero tenemos que sensibilizar a las mujeres para que se vistan para ellas, y no para los otros, y se distancien de la idea de belleza femenina estereotipada", comenta.