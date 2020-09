$!El talento latino brilla en el primer día de la New York Fashion Week

"La que realmente me ayudó a estar en este negocio fue Diana Vreeland, a ella le contaba mis ideas (...). He trabajado muy duro para construir esta casa y no lo puedes hacer sola, puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes un equipo que las ejecute no vas a ninguna parte", explicó.

Desfiles con acento latino

Ayer brillaron los desfiles virtuales en la plataforma de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica (FDLA), que cumple 11 años mostrando el talento de aquellos "que no han tenido acceso a la escena en la Semana de la Moda" y tiene ya más de 200 miembros en todo el mundo, dijo su creadora, la dominicana Albania Rosario.

"Queríamos hacer algo para que no muriera la presencia de los latinos en las pasarelas y en la semana de la moda de Nueva York", explicó Rosario, que ha estado cuatro meses haciendo reuniones virtuales con los diseñadores y les ha dado cursos de producción y uso de cámaras para que produjeran sus piezas de vídeo, después editadas por la FDLA.