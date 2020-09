Elaine Palacio, la colombiana que llega a Channel tras "afroenamorar" a Vogue

Con ese potencial que reconoce en sí misma, Palacio también ha encandilado la lente del fotógrafo italiano Mario Sorrenti, cuyas instantáneas han copado las páginas de Vogue o Harper’s Bazaar y que capturó en varias ocasiones a la "top model" Kate Moss.

Pero para la modelo que decidió abrirse paso en la industria del modelaje por recomendación de su abuela y tras desistir en su idea de ser una atleta de talla olímpica como Caterine Ibargüen, no todo fluyó desde el comienzo.

Ahora se ríe y prefiere dejar como anécdota que en Colombiamoda le hayan cerrado las puertas y casi llevado a desistir en su sueño de modelar.

Fue gracias a esa negativa, con la que pudo "haber acabado todo", que terminó fichando para la Semana de la Moda de México, en donde, con sus nuevos agentes, trabajó en múltiples pasarelas dándose cuenta de que "sí servía como modelo".

Tras ganar un poco de experiencia, su contagiosa risa también le permitió dar el gran salto a la rigurosidad del modelaje en la Gran Manzana, donde se topó con otro obstáculo: las personas que la manejaban la "acosaban laboralmente".

"Duré tres meses saltándome el metro de Nueva York en Brooklyn, porque no me daban el dinero que tenía que recibir semanalmente para poder sostenerme. Me daban solo 40 dólares y nada más el metro costaba 30, entonces tuve que actuar. Decidí colarme en el metro para poder comprarme comida y no hacerme daño", ha confesado.

Así, mientras lidiaba con la intimidación de sus antiguos agentes, con una mala alimentación o el desconocimiento de las leyes al ser solo una jovencita, cuando salía de un estudio la suerte le dio un espaldarazo.

Una mujer le pidió sus datos y al otro día se comunicó con ella para decirle que se trataba Victoria Secret Pink.

"Ese trabajo fue el que cambió todo porque cuando lo hice, vi lo importante que era en esta industria aquí en Nueva York, me di cuenta que debía aprovecharme a mí misma, amarme más, tomar decisiones por mí misma", afirma sobre esa coincidencia en que la directora de esa marca la vio y escogió entre los transeúntes y luego "acogió como si fuera su hija".

"Fue ahí que tome la decisión de irme de esa agencia que me hacía tanto daño a otra agencia mejor. Ahora estoy con Women Management, que es una de las mejores del mundo y son los que han hecho todo lo bueno que ha pasado en mi vida", agrega sobre el "cambio extremo en su vida" que supuso.

Derribar estereotipos para cantar a su propio ritmos