$!Famosos lamentan la muerte de Lagerfeld

El fallecimiento de Karl Lagerfeld ha provocado una riada de reacciones en las redes sociales, tanto desde el mundo de la moda como de la cultura en general y se ha convertido en una de las tendencias mudiales del día en Twitter.

- Claudia Schiffer: “Karl era mi polvo mágico, me transformó de una tímida chica alemana en un supermodelo. Me enseñó sobre moda, estilo y supervivencia en el mundo de la moda. Lo que Warhol fue al arte, él lo fue a la moda: es irremplazable. ¡Es la única persona que pudo hacer colorido el blanco y negro!”.

- Penélope Cruz: “Mi querido Karl, nunca olvidare el cariño y respeto con el que siempre me has tratado, tu generosidad, tu mente brillante y todo lo que me has hecho reír. Todos los momentos vividos contigo desde el día que te conocí, son un tesoro que se queda guardado en mi corazón para siempre”.

- Stella McCartney: “Este es un día realmente triste (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única”.