¿Fan de ‘Space Jam’? Esta colección de Pull&Bear es para ti

A sabiendas de que “Space Jam: A New Legacy 39” no solo tiene fanáticos masculinos, la firma de moda joven española decidió lanzar una amplia variedad de piezas para ambos sexos. Para ellos hay bermudas, pantalones joggers, t-shirts y camisas, mientras que para ellas proponen jeans, chaquetas, crop tops deportivos, camisetas, bodies y vestidos. Pero eso no es todo, y es que lo que más ha gustado de la línea son los accesorios; desde tenis con inspiración de baloncesto hasta calcetines deportivos.