$!Feria de moda Pitti Uomo se transforma en revista digital y plataforma de negocio

Pitti Uomo, una de las ferias de la moda hombre fundamentales del sector, ha optado por presentar un proyecto digital de moda y negocio ante la imposibilidad de celebrar la cita, como es habitual, en el mes de junio.

Florencia se quedará desierta durante la 98 edición de Pitti Uomo; sus calles no destilarán diseño en cada esquina con hombres paseando con sus mejores "outfits". No obstante, la feria no se desvanece, solo se traslada al mundo virtual.

La feria de la moda masculina italiana se transforma en una "gran revista digital y una plataforma de negocio", explica Raffaello Napoleone, CEO de Pitti Uomo.

Pitti Connect es la plataforma interactiva a través de la que alrededor de 400 expositores, empresas y firmas claves de la moda presentarán hasta el próximo nueve de octubre las propuestas de las ferias de verano Pitti Uomo, Bimbo y Filati. Una iniciativa digital que estaba prevista lanzar durante la feria del mes de enero de 2021, pero que se ha visto "acelerada" por la situación actual.

Lapo Cianchi, director de comunicación y eventos especiales de la feria, incide en que en estos momentos "no era posible realizar la feria físicamente", pero asegura que trabajan en realizar una mayor integración entre el modelo presencial y digital para el próximo enero. "Antes era una feria de cuatro días ahora pasa a ser de noventa".