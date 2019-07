$!Influencers locales x diseñadores dominicanos = ecuación perfecta

El mundo de la moda en República Dominicana va aumentando cada día. No solo vemos una cantidad de chicas en las redes que se dedican a compartir su estilo, también ha nacido una nueva generación de diseñadores dominicanos que se han atrevido a exhibir su talento. Y con ellos han surgido las colaboraciones de Danielle Barkhausen y Yazmín Yeara, conocidas como Von y The Hippie Nerd, junto a las diseñadoras dominicanas Carolina Socías y Carolina Sanz; colaboraciones que combinan el talento dominicano con el estilo único de las influencers, creando piezas que no querrás que falten en tu clóset.

Von x CS Beachwear



The Hippie Nerd Bridal x Carolina Sanz

Yazmín Yeara, a la cual nos referimos cariñosamente como The Hippie Nerd, abrió hace unos meses su muy esperado THN Bridal Boutique, un espacio exclusivo diseñado específicamente para el alquiler de vestidos. Ya sea para una boda, una cena formal, o una graduación, el THN Bridal Boutique tiene como propósito ayudarte a encontrar el vestido perfecto a un precio asequible. “Rent is the new buy” es la frase que caracteriza la boutique, que nació en el corazón de Yazmín luego de que ella experimentara lo difícil que fue encontrar un vestido para su propia boda.

El concepto detrás de THN Bridal, aparte de guiarte para que encuentres el vestido que más vaya contigo, es proveerte una experiencia inolvidable. Aquí se encargan de que te diviertas y te sientas en casa, ya sea que vayas sola o acompañada, para que tu visita a la boutique sea algo que te haga sentir igual de especial que el vestido que te pondrás.