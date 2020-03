Jenny Polanco, una estrella de la moda admirada por sus compañeros de profesión

A la heroína de Carla Quiñones se le apagó la vida. Hoy el amor, el orgullo y la admiración que sintió por su madre los envuelve la tristeza, así como a la industria de la moda local y a todos los que compartieron de cerca con ella. Un mezcal para alegrar el alma, una sonrisa llena de energía y una bienvenida revestida de vigor fueron siempre el souvenir de acceso a las presentaciones de Jenny Polanco, cuyos diseños destacan siempre por la elegante pureza manifestada en la preferencia del blanco, junto a cortes y texturas que exaltan el espíritu sofisticado de la mujer moderna. El espacio para que los nuevos talentos se proyectaran junto a sus colecciones nunca faltó porque su personalidad estricta y responsable caminó guiada por la nobleza del amor. Sus obras continuarán hablando de un legado de creatividad y perfección de una sublime profesional; hoy sus colegas manifiestan el lamento por su deceso.

Giannina Azar

“Jenny Polanco fue un excelente ser humano en el que resaltó la nobleza, tanto como persona como en los profesional. Nunca escatimó esfuerzos a la hora de enseñar y usar su experiencia para introducir a los nóveles al mundo de la moda, y ejemplo de ello es el proyecto “Selección Dominicana”. Este suceso tan lamentable nos hace un llamado a todos a extremar el cuidado contra el Coronavirus, a que nos quedemos en casa, porque el precio que estamos pagando como sociedad, en tan poco tiempo ha sido demasiado caro. Con ella quedó pendiente un viaje para la playa, un plato hecho de sus manos y las muchas conversaciones que siempre tienen las buenas relaciones. Hoy la moda se viste de luto y los corazones de quienes compartimos de cerca con ella”.





José Jhan

“Mi sonrisa está apagada... Fue una grandiosa mujer no solo en la moda... madre, esposa, culturalmente su legado es demasiado grande”.





Leonel Lirio

“Me unía una gran amistad con Jenny Polanco y profunda admiración por su excelente condición: la más importante personalidad de la moda nacional en estos 40 años. Hizo su carrera con una línea auténtica, atemporal y con detalles esenciales endógenos, como el ámbar, nácar y larimar, sobre sus eternos aliados, el lino y la organza, en superficies blancas, cual eterna apasionada de la luz. Compartimos juntos sueños, intenciones y decisiones importantes como el proyecto Jumbo 2007, que nos permitió acercar nuestro trabajo al pueblo y recomponer estilos. Ambos nos apreciábamos mucho y yo en especial admiré siempre de ella que no le interesaba estar de moda sino ser la moda, pues nunca siguió tendencias sino su olfato y reinventarse en cada colección, sin la necesidad de usar figuras públicas como modelos. Sus cadenas de tiendas son y serán por siempre referencias de estilo imperecedero. Hoy nos quedamos físicamente sin la mujer, pero la moda gana en la eternidad un espíritu trashumante, lleno de luz como sus maravillosas creaciones, que serán legado eterno en las páginas de la moda nacional. Que descanse en paz una gran creadora, madre y mujer, orgullo de la tierra que la vio nacer”.





Belkola

“La tristeza me invade y me confunde, estoy sin palabras. Jenny fue la primera que me dio la oportunidad de vender mis carteras en sus tiendas y estaba a punto de darme una nueva oportunidad en el proyecto Selección Dominicana, así de grande era Jenny Polanco, nos abrió el camino a muchos jóvenes diseñadores... Tanto que decir... Estoy muy triste”.





Verónica Lora

“Me sentía una consentida porque Jenny no le cogía el teléfono a todo el mundo, pero a mí nunca me dijo que no a una entrevista. Daba pocas porque su tiempo era suyo, pero cuando lo hacía te abría las puertas y se concentraba en ti. Apoyó todas mis locuras periodísticas y siempre tenía tiempo para colaborar con nuestro medio. A ella había que amarla y respetarla, aunque fuera por un boche que te daba, porque hasta eso lo hacía de forma inteligente y con un aporte a tu carrera”.





Michelle Reynoso

“La moda y el país han perdido un gran ser humano, una de las diseñadoras más destacadas, una marca país... Jenny, representó un eslabón de una cadena de clase y estilos, de un sello distintivo de calidad y buen gusto, !descansa en paz Jenny!”.





Linandra Javier

“Cuando empecé a estudiar esta carrera el diseño de moda en este país era algo poco común. Conocía de lejos los nombres de los entes más importantes como seres especiales, lejanos, inalcanzables... Llevo en mi corazón la primera vez que vi a doña Jenny en persona, en octubre del 2008 yo era diseñadora emergente en DominicanaModa y ella estaba pasando por cada uno de los showrooms, viendo colecciones y conversando con la gente. No le di importancia porque consideraba que sólo visitaría a diseñadores "importantes"; cuán grande fue mi sorpresa al verla entrar por esa puerta y decir "hola". Quedé fría, no lo podía creer, “¿esto es tuyo?”, señaló un vestido blanco con unas hojas amarillas y bolsillos redondos y lo agarró para mirar la costura (vaya manía la de nosotros los diseñadores); llena de miedo le contesté que sí, que era mí trabajo. Me sonrió y dijo alto: "es bueno ver gente nueva con cosas muy bien confeccionadas". Me volvió el alma al cuerpo y en ese momento me di cuenta de que había dejado de respirar. Ya no importara lo que parara esa semana porque Doña Jenny había dicho que mi ropa estaba bien hecha. Luego de ese día, cada vez que la veía recordaba la calidez con la que me trató sin saber nada de mí, sólo por el trabajo de una joven con un sueño. Necesitamos más gente así. 12 años después me toca llevar esto en mi corazón y decirle ¡gracias!, por creer en lo local, por creer en el país, por decir lo bueno”.