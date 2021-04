$!José Jhan: “Nunca olvidaré mi primer encuentro con Jenny”

—¿Recuerdas tu primer encuentro con Jenny?

Sí, ese día nunca se olvida. Fue en la Escuela de Diseño de Altos de Chavón en La Romana. Mientras cursaba mis años de estudio allí, ella vino a darnos una charla como invitada especial.

—Esa enseñanza que nunca olvidarás de ella...

“Porque sea comercial no quiere decir que no sea arte. La moda debe ser funcional, práctica, usable y si no funciona no sirve”.

—Resume este cortometraje (Polanco) en tres palabras...

Inspiración, admiración y responsabilidad.

—¿Cómo empiezas el día?

Siempre dándole gracias a Dios por despertar y encomiendo en Él cada paso y respiro que doy, incluso los del aroma del café (Ja, ja, ja, ja).

—¿En qué momento del día te llega más o mejor la inspiración?

Siempre después de las 6:30 de la tarde. La noche es mágica, tranquila y llena de paz.

—¿Qué te hace reír sin importar qué?

Una persona que, sabiendo que estoy a punto de llorar, me hace reír.

—La creatividad significa para ti...

Un mundo vestido de inteligencia real con detalles inimaginables que aportan irrealidad.

—Tu tendencia de moda favorita de todos los tiempos...

Camisa o t-shirt blanco, jeans desgastados, acompañados de mocasines o tenis blancos.

—Esa (tendencia) que debería desaparecer para siempre...

Pienso que cada cabeza es un mundo y lo que para mí sea espantoso para otros es lo más “in”. Lo interesante de la moda es que todo es posible y esa magia hace que las tendencias sean para todos los gustos. Aunque yo siempre diré: “Lo clásico nunca será un error”.

—Si tuvieras que llevar puesta una pieza por el resto de tu vida sería...

Una camisa blanca.

—¿El mejor consejo de moda que has recibido?

Ten siempre presente que este es un don que no te pertenece. Es un arte que te otorga Dios para que a través de él llegues a tantas personas y lo utilices no solo a tu favor, sino también en su nombre y a favor de quienes lo necesitan. Mi madre me lo dio cuando regresé de la pasantía de moda al país.

—¿A quién te gustaría vestir si te dejara?

Las puertas de mi estudio de diseño están abiertas para todos. Yo recibo con mi mejor sonrisa y los brazos abiertos a todos. Cada cliente es especial desde el más famoso hasta el anónimo. Todos.

—¿En qué te gustaría ser bueno (que no eres)?

Cocinar... Ufff qué difícil se me hace pensar que pudiera crear grandes platos como mis trajes. ¡Y como me encanta comer! (Ja, ja, ja, ja).

—¿No puedes vivir sin qué (cosa)?

Sin el amor. Aunque no sea correspondido muchas veces, el amor es mi mayor fuente de inspiración para hacerlo todo.

—¿Qué podemos encontrar en tu lista de Spotify?

Música muy variada. Clásicos de las décadas de 30 a la década del 70 y, por supuesto, música ochentera y de la década de los 90 con buena onda que me alegre e inspire bailar.

—Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería el título?

“Always happy and smiling”. La vida de un creador de moda que vistió siempre una sonrisa.