$!La 080, desfiles digitales digitales y moda que enlaza con la Nasa

La pasarela 080 Barcelona Fashion ha dado el pistoletazo de salida en una edición que, a diferencia de su hermana madrileña, es enteramente digital, lo que ha permitido que el público viera como en primera fila las creaciones de Menchen Tomàs, Júlia G. Escribà, All that she wants y Mans.

Las propuestas para la primavera-verano de 2021, que podría coincidir con la vuelta a la normalidad sin mascarilla si ya hay vacuna, se han mostrado desde la página de oficial de la pasarela catalana, audiovisuales que se grabaron hace unos días en un atípicamente vacío recinto modernista de Sant Pau.

La primera en “pisar” la alfombra digital de esta 080 ha sido una veterana, la diseñadora de moda de prêt-à-porter, novia y fiestas Menchen Tomàs, que ha presentado “Reflejos”, una colección marcada por el antes y después de la COVID.

La firma ha mostrado la oscuridad y confusión generalizados transformada en colores puros y reflejos de luz, una propuesta tan intimista como las emociones que vienen marcando nuestra vida en los últimos meses.

La barcelonesa Júlia G. Escribà, con solo 20 años, se ha convertido en la diseñadora más joven en presentar sus propuestas en la 080 Barcelona Fashion, con una colección de tejidos desarrollados con tecnología certificada por la NASA.

Escribà ha explicado que desde niña es una “friki” de la tecnología y que ya con 15 años se interesó por los tejidos termorregualdores que utilizan los astronautas y que permiten que la temperatura del cuerpo se mantenga a modo de “microclima”.