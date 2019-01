$!La diseñadora dominicana que triunfa en Nueva York

Todo inmigrante lleva en sus maletas un sueño. Si es cierto que materializarlo puede resultar cuesta arriba; también están los que, a pesar de las adversidades, persisten. Cenia Paredes pertenece a ese último grupo. Cuando llegó a Estados Unidos ya estaba empapada del mundo del diseño de vestuarios pues creció ayudando a su madre en este oficio.

Su objetivo siempre fue claro, por eso una vez allí se profesionalizó e inició su carrera en el área, trabajando como pasante de diseñadores y colaborando con diversas casas de moda.

Hoy es dueña de su propia marca, y sus diseños conquistan a cada vez más consumidores y nuevos mercados. Sin duda, su nombre seguirá escalando peldaños en la moda, gracias al ingenio de piezas como su jeans ajustables que saca de apuros estéticos a la mujer, sin importar su cuerpo.

¿Cómo describes tus diseños?

Femeninos, sofisticados y clásicos con un toque moderno y pensados para favorecer a la mujer sin importar su talla o tipo de cuerpo.

Tener éxito no es fácil, tampoco es lograrlo fuera de tu país. ¿Pensaste alguna vez que no lo lograrías?

Creo que es normal tener dudas de vez en cuando, pero mi madre me inculcó desde niña que yo podría lograr cualquier meta por imposible que pareciese, que no había imposibles para mí. Esa positividad, aunque muchos la consideraban ingenua debido a nuestra circunstancia, me moldeo a pensar en grande e ir tras mis sueños. En mi mente y corazón no veo nada imposible. Yo soy prueba viviente de que todo es posible si te lo propones, te preparas y luchas por ello.

¿Con cuales obstáculos te encontraste para llegar donde estás como diseñadora?

El ser Latina e inmigrante fue una barrera para subir escaños en el mundo corporativo de la moda. Cuando decidí empezar mi propia marca y empresa tuve muchos obstáculos. Financiar una línea de ropa es muy costoso en Nueva York. No fue una decisión fácil dejar la seguridad de un trabajo con buen salario y beneficios. Tuve que creer en mi ciegamente. Tampoco fue fácil encontrar un representante de ventas con relaciones establecidas con las tiendas, ya que en Nueva York hay cientos de diseñadores emergentes que lanzan sus propias líneas y es un mercado muy competitivo.

En tu trayectoria has trabajado para marcas y diseñadores de renombre...

Si, trabajé como pasante para Oscar D. By Oscar de la Renta y Sully Bonelly y como diseñadora asociada para Calvin Klein Jeans, Izod Women y True Religion.

¿Recuerdas algún aprendizaje o lección de aquellos días?

Aprendí sobre el negocio de la moda, que para sobrevivir en esta industria la comercializad es tan importante como la creatividad. También forje relaciones en la industria que me sirvieron de mucho cuando empece mi propia empresa.