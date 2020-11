La moda ‘made in RD’ se reinventa en un año de grandes desafíos

Para nadie es un secreto que la moda ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Lo hemos visto en el ámbito internacional, con un sinfín de firmas que han tenido que adoptar medidas para hacer frente a los nuevos tiempos con la intención de seguir a flote, y República Dominicana no es la excepción. Los diseñadores locales se enfrentan a una realidad que nunca imaginaron, pero que toman como una oportunidad para reinventarse.

Esa es una idea con la que concuerda la también diseñadora Anny Abate. La fashion critic agrega que, además de crear colecciones que vayan de la mano de la comodidad, la industria debe aceptar que ahora la moda ha pasado a un segundo plano. Esto, como respuesta a que nuestras interacciones físicas ya no son sociales, sino familiares, y que la prioridad son las necesidades básicas.

Renunciar a los desfiles presenciales y al contacto directo con el público, representa uno de los retos que más le ha costado asimilar a Giannina. “Con los desfiles virtuales hemos tenido que sacar de donde no hay... No ver al público aplaudiéndonos, llenando esas grandes salas como estábamos acostumbrados (ha sido un reto). Realmente necesitamos de ese calor humano, porque, como siempre digo, sin nuestro público no somos nada”, revela.