$!La moda masculina de París hablará más español que nunca

La Semana de la Moda masculina que arranca el jueves en París no solo tendrá de novedoso su formato digital: también hablará más que nunca en español, con la presencia de Loewe, Palomo Spain, Oteyza y el recién llegado Archie Alled-Martínez.

El diseñador, que vistió a Harry Styles, no esconde su satisfacción por estrenarse en la Semana de la Moda, pese a la incertidumbre de los tiempos actuales, en los que la pandemia obligó a reemplazar los glamurosos desfiles que hacen bullir París en esta época del año por filmaciones difundidas en una plataforma digital.

Por su parte, el cofundador de Oteyza, Paul García, se congratuló de que ya sean cuatro las firmas que representan a España. Y es que "la Federación nos dijo en una ocasión que no entendía que desde España, con la capacidad de creación que hay, no llegaran más propuestas con la suficiente solvencia", indicó.

"Eso no quiere decir que no nos miren", pero las marcas que "suben al ruedo de la Semana de la Moda también tienen que vender; no solo se vive de los desfiles y de ser creativo", explicó el diseñador, que el jueves lanzará su video grabado en Madrid.

Todas estas marcas reconocen asimismo "el apoyo" constante de las autoridades españolas, cuya embajada en París acoge desfiles y presentaciones durante las Semanas de la Moda para promover el "made in Spain" y facilitar los contactos con los responsables del sector del lujo.