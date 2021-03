$!La moda portuguesa se reinventa con la Fashion Week 'Sofá Edition'

"No posponemos, más bien dividimos". Con esta premisa arranca "Portugal Fashion: The Sofa Edition', la fiesta de la moda lusa que este año es digital y se divide en dos pases porque la moda, como la vida, "no puede parar".

El evento "está diseñado para transportar a lo digital todas las dinámicas de una semana de la moda desde el punto de vista de la comunicación y la promoción de diseñadores y marcas" pero adaptada a la pandemia, explica a Efe Mónica Neto, directora de Portugal Fashion.

En un primer pase telemático, la moda llegó en la noche del jueves a los sofás a través de montajes conceptuales -vídeos y fotos- con las propuestas de nueve diseñadores.

"Promover la moda portuguesa como un sector que tiene mucha creatividad que mostrar" es uno de los objetivos del evento, que enseñará colecciones ya vistas en semanas de la moda internacionales y otras más centradas en el contexto luso.

El segundo pase, en abril en una fecha por confirmar, explorará el concepto del desfile filmado, aunque también dejará espacio en la pasarela para la "reflexión del sector y de los desafíos que la pandemia le ha impuesto", como la digitalización.

La comunicación digital "ya era una evidencia" para Portugal Fashion antes de la pandemia, y muchos diseñadores también se han apuntado con tiendas "online" o muestras a través de las redes sociales, conceptos nuevos que generan "interacción", matiza Neto.

Una moda más democrática