La reedición de "The Fashion Book" agrupa más de 200 años de historia de la moda

"The Fashion book", conocido como el quién es quien de la moda, se reedita y actualiza con nombres como Rihanna, pionera en crear una marca junto al grupo de lujo LMHV; Gosha Rubchinskiy, creativo ruso venerado por los millenials o la familia real inglesa, convertida en icono, entre otros.

Cuando se habla sobre la historia de la moda rápidamente surgen nombres como Cristóbal Balenciaga, el arquitecto de la formas, Coco Chanel, creadora de un estilo que "enraizaba con un ideal de poder masculino", Giorgio Armani, que se encargó de sentar las bases "del minimalismo" o Dior autor de "New Look", según recoge "The Fashion book", editado por Phaidon.

En esa lista de nombres también aparecen iconos como Brigitte Bardot que supo mezclar "lo erótico y lo infantil", Madonna, que se atrevió con los famosos sujetadores de conos de Jean Paul Gaultier, o David Bowie, un maestro a la hora de confeccionar estilismos y maquillajes acordes con su música.