$!La trayectoria de Salvatore Ferragamo traída a la memoria en un documental de Guadagnino

“Salvatore - The shoemaker of dreams” se adentra en la figura de este hombre que a principios del siglo pasado partió de cero desde su pueblo napolitano para fundar con el paso de los años una de las casas de moda más reconocidas a nivel mundial.

Ferragamo nació en 1898 en una familia pobre, con otros trece hermanos, y desde muy pequeño sintió la pasión por el calzado. Cuentan que de niño pasó una noche en vela para confeccionar unos zapatos para su hermana, que debía tomar la comunión.

Luego vendría el momento de la formación. Aprendió este arte de los artesanos de su pueblo, emigró a Estados Unidos en busca de fortuna -para su disgusto al ver la mecanización de la producción- y pasó por Hollywood para calzar a las estrellas del momento.

Corrían los felices años Veinte cuando Ferragamo decidió volver a su país natal y asentarse en Florencia. Pero no fue un camino de rosas pues la empresa que fundó nada más llegar entró en bancarrota en una Italia que se precipitaba en la Segunda Guerra Mundial.

Su consagración llegaría entre las ruinas de la contienda, con la llegada de las más rutilantes estrellas a aquella Italia convertida en nueva meca del cine.

El documental narra esta emotiva historia empresarial y artística mediante inéditas imágenes de archivo y los testimonios de figuras como Martin Scorsese o el zapatero Manolo Blahnik.

Guadagnino, director de “Call me by your name” (2017) y que también ha llevado a Venecia un corto rodado en su Sicilia tras el confinamiento, indagó durante tres años sobre su figura con el apoyo de la familia Ferragamo, para la que ya rodó un anunció en 2013.

El documental destaca la visión sostenible del modisto, que empleó todo tipo de materiales para sus creaciones, como la caña de azúcar, el corcho, el papel o la rafia debido a la carestía de materiales durante la guerra, apuntó hoy su hija, Giovanna.

por Gonzalo Sánchez