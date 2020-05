$!Las mascarillas de lujo de Giannina Azar

No es la única, la cantante mexicana Yuri también lució uno de estos ejemplares de Giannina. El elegido consistió en una pieza que cubre la cabeza y la boca, con alta presencia de la moda indú.

Está de más decir que la creatividad de esta diseñadora dominicana es mucha y nos adelantó vía telefónica que entre las que ha diseñado hay plateadas, negras y una multicolor en piedra de Swarovski para una artista en Estados Unidos de la que no puede revelar el nombre pero que en los próximos días el público la disfrutará en escena.

"Estos accesorios han sido pensados y diseñados con la esencia To Much, en la parte de afuera ; mientras que en la de adentro se colocan mascarillas N95 (compradas no las hacemos nosotros), que son las aprobadas por las instituciones de la salud".