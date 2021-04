$!Las parejas más llamativas de la gala de los Óscar

Berry, ganadora de un Óscar por “Monster’s Ball” (2001), acudió a la gala de los Óscar con una nueva imagen, con un nuevo corte de pelo y un llamativo vestido de “Dolce&Gabanna” que no pasó desapercibido.

El calor del amor, aunque no se triunfe



Otros nominados que estuvieron acompañados de sus parejas fueron el actor británico Riz Ahmed, que optaba al Óscar a mejor actor principal por “Sount of Metal”, que no se separó su joven esposa Fatima Farheen Mirza, o su rival en esta categoría, el surcoreano Steven Yeun, protagonista de “Minari”, siempre cercano a su pareja, Joana Park.

Entre los aspirantes al mejor actor de reparto, Óscar que cayó en manos de Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah”, tres de sus rivales no estuvieron solos.