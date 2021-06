$!Loewe presenta una oda a la fiesta y el optimismo en la pasarela de París

Las siluetas se llevan alargadas y con tejidos fluidos que reflejan una facilidad de movimiento, pero también ganas de diversión, de "no tomarse a uno mismo demasiado en serio", como describió el diseñador.

Cuero de cactus

"El metal y el cuero de cactus son mis nuevas obsesiones. Cuando me hablaron de esta piel al principio no lo entendí, pero es una genialidad. Además, se asocia muy bien a Loewe, al calor, a Ibiza, es sostenible e incluso ignorando todo esto, lo mejor es que crea bolsos y prendas increíbles", defendió.

Armario compartido

La idea de pasarlo bien, de explorar nuevos límites y aceptarse a sí mismo quedó presente en esta línea, que pese a formar parte de la propuesta para hombre de la marca tiene un punto ambiguo, pues puede ser vestido por quien quiera.

"Siempre he estado obsesionado por la idea de un armario compartido. Tú decides qué quieres llevar, prefiero dejarlo abierto a la interpretación. Siempre me ha atraído esta idea qué es lo que la sociedad quiere que llevemos y lo que no, y creo que siempre será una constante en mi trabajo", dijo.

A las gabardinas, pantalones fluidos y chaquetas deportivas con cremalleras, se añadieron conjuntos de camiseta y pantalón corto estampados con lentejuelas, conjuntos de punto con ilustraciones gráficas o unos originales pantalones confeccionados a base de cuerdas.

Una referencia a los inicios de la cultura disco y de nuevo a la juventud, a la exploración de los gustos -que a veces pasa por rozar el mal gusto- y el uso de los colores, pero que guarda también similitud con otra década adorada de Anderson: los años 1920.

"He estado muy obsesionado con esa década desde la pandemia porque fue una época de reacción a un momento difícil. La experimentación con el alcohol y otras sustancias, la idea del entretenimiento y esa excusa de buscar la ocasión para salir... Quizás haya un hilo con eso también en esta colección", añadió.