$!Los vestidos más impresionantes del Festival de Cannes

A su llegada a la "premier" de la película "The Story of my wife" en el Festival de Cannes, la actriz Sharon Stone se convirtió en la reina indiscutible de la alfombra roja con un impresionante diseño de alta costura de Dolce & Gabbana, un teatral vestido azul celeste con flores de tela estratégicamente bordadas a lo largo de la pieza.

Tras la cancelación del 2020, el Festival de Cannes ha recuperado en su 74 edición todo el brillo y el glamur del que ha presumido desde su nacimiento, un evento asociado a la industria del cine, a los grandes actores, pero también a la alta costura, las tendencias y las joyas.