Louis Vuitton y Lacoste, de regreso al origen

No faltó la falda de patinadora, una de las siluetas preferidas del diseñador de la firma, Nicolas Ghesquiére, ni sus recurrentes botines de medio tacón.

En un espacio de madera instalado en una de las plazas del Museo del Louvre, Vuitton desveló su particular "regreso a los orígenes" que rindió tributo a la "Belle Epoque" combinando arte y sastrería en una adaptación "dandy".

El desfile estuvo enmarcado por un vídeo de Sophie Xeon, que alcanzó el éxito con sus colaboraciones con Madonna o Lady Gaga, y que puso la música a la pasarela con su canción "It's okay to cry" creada especialmente para Vuitton.

La marca hizo además saber a sus invitados que la madera sobre la que se sentaban era de bosques sostenibles y que sería donada posteriormente para un proyecto artístico a la asociación ArtStock.

En paralelo, el desfile de Lacoste fue una serie de efemérides: Louise Trotter, la primera mujer en ocupar el puesto de directora creativa en la historia de la marca, celebró el desfile en el estadio de tenis Roland Garros por primera vez en la historia de la marca que fue fundada por el célebre tenista René Lacoste.

Los asistentes, sentados de espaldas al campo, pudieron disfrutar a su llegada de un peloteo entre dos campeones alevines de tenis comentado por un juez profesional que amenizó la espera.

Ya en pasarela, los modelos presentaron una colección mixta desfilando bajo las gradas del estadio y rodeado por la vegetación del jardín de Auteuil.