Mascarillas "fashion" para dar "color" a los tiempos de Covid-19

Mullins dijo que, "aunque sea durante 2020", las mascarillas se van a convertir en un "nuevo accesorio que permite a quien lo lleva expresar su estilo" y muchas tiendas están añadiendo a sus catálogos, aunque no cree que sus ventas "compensen las pérdidas que los minoristas están sufriendo durante la pandemia".

El CFDA hizo entonces un llamamiento a las empresas del sector para que produjeran y vendieran mascarillas "llevables" al público general, ya que es un artículo "rápido y barato que requiere poco material y es sencillo ensamblar", apuntó Sarah Mullins, presidenta asistente de Diseño de Accesorios y Calzados en la Fashion Institute of Technology de Nueva York.

Con la población recluida y centrada en problemas más graves que el frívolo "qué me pongo", marcas de todo el mundo como Burberry, Lacoste, Adidas y Nike, o cadenas asequibles como H&M, han reorganizado su flujo de trabajo para producir mascarillas y otros materiales de protección (PPE) mientras que otras han visto un filón en esta pieza que ha llegado para quedarse, de momento.

"Las mascarillas son necesarias para todos ahora. Fabricar mascarillas 'fashion' durante estos tiempos es una manera de hacer que la gente se emocione y esté orgullosa de las mascarillas que llevan. ¿Por qué no aportar un poco de color y alegría a las vidas de la gente en estos tiempos oscuros?", declaró Seymour, que ofrece otras sin coste en caso de necesidad.

Una búsqueda rápida en internet basta para ver modelos de todos los gustos y cómo las revistas de moda están dedicando sus páginas a esta nueva tendencia: las de Alice + Olivia lucen estampados de caras femeninas; las de Lirika Matoshi dibujos de lentejuelas; las de David Avido diseños tradicionales africanos; la creatividad no tiene límites.

El sector se vuelca

"Muchas mascarillas van a los trabajadores del sistema sanitario, y otras son vendidas a los consumidores", reitera en ese sentido la experta en accesorios Mullins."Creo que el esfuerzo del sector de la moda para ayudar a proporcionar PPE exhibe lo mejor de esta industria", agrega, destacando cómo muchas firmas que no pueden cumplir con los estándares de producción de los artículos funcionales hacen esfuerzos a su medida, con el ejemplo de la plataforma de venta de productos artesanales Etsy.

Etsy urgió a sus vendedores a producir mascarillas de tela y 20.000 de sus tiendas las ofrecen ahora en sus catálogos, muchas de ellas donando su recaudación de ese producto a organizaciones benéficas para paliar el impacto de la pandemia, ya sea el total del importe, como la firma Outdoor Voices, o una parte, en el caso de marcas comerciales como GAP o Disney.

Aprender de la pandemia

Tom Ford, el presidente de los modistos de EE.UU., declaró que pese a la incertidumbre y la necesidad de afrontar problemas como el inventario acumulado, el sector minorista debe recapacitar sobre su futuro, y en parte eso implica plantear si "la gente va a correr a gastar su dinero" y "qué productos querrán".

"Creo que el futuro de la moda funcionará si se capitaliza el autoanálisis que está teniendo lugar mientras nuestras vidas y muchos negocios están parados. Si el sector vuelve a los mismos procesos y procedimientos después de la pandemia, no habremos aprendido nada", coincide en cierto sentido Mullins."Hay que hacer ajustes a los 'shows" de moda, los métodos de producción y las cantidades. Necesitamos estar dirigidos por valores y no solo beneficios", agrega esta experta, que desde su puesto en el Fashion Institute Of Technology también reivindica escuchar a los estudiantes de moda y valorar sus "nuevas ideas".

Actualmente, el país es el epicentro mundial de la pandemia, con más de 1,4 millones de casos confirmados de COVID-19 y casi 90.000 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Por Nora Quintanilla