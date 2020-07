$!“Normal People”, las estrellas de la serie de moda

Ante ella se ha rendido unánimemente la crítica por “capturar a la perfección, la belleza y la brutalidad de un primer amor”, como señala el diario The Guardian, o por ser “un extraordinario retrato de dos personas entrando y saliendo de la relación más definitoria de sus vidas”, como destaca Variety.

Una cuidada ambientación, un ritmo pausado que encaja perfectamente con la historia, la sociedad irlandesa -tan alejada de los tópicos de Hollywood- y, sobre todo, una pareja de actores que no solo interpretan, sino que se convierten en Marianne y Connell, son los elementos que hacen brillar a la serie.

En “Normal People” esa historia es la de Marianne, una chica muy inteligente, de una familia burguesa, solitaria y con pocos amigos, y Connell, la estrella del fútbol gaélico en el instituto, listo y popular. Entre los dos surge una pasión que esconden a los demás.

Un punto de partida que parece sacado de una película de Hollywood. Pero en realidad se desarrolla en una pequeña ciudad irlandesa, lo que supone el primer gran cambio con lo que se podría esperar. Y el realismo que rodea a los personajes, con un claro trasfondo social, es otro.

“Lo que me gusta especialmente de esta serie es que no huye del hecho de que los adolescentes sienten cosas y no se muestra condescendiente con los jóvenes porque sean jóvenes”, señala Edgar-Jones en una entrevista distribuida por la cadena británica BBC.

La novela fue un éxito inmediato, sobre todo teniendo en cuenta que era la segunda obra de una autora joven y desconocida. Pero a los 27 años que tenía cuando se publicó “Normal People”, Sally Rooney supo conectar con la generación milenial.

El siguiente paso era la adaptación, al cine o a la televisión. Y el proyecto acabó en una serie de doce capítulos que duran apenas media hora cada uno.

Y, aunque la serie es muy fiel a la historia que Rooney cuenta en su novela, se separa de ella en el tono: fresco y realista en el papel, más romántico y preciosista en su salto a la pantalla.

Adaptada por Rooney, con la colaboración de Alice Birch y Mark O’Rowe, la dirección ha estado a cargo de Lenny Abrahamson -los seis primeros capítulos- y Hettie Macdonald -hasta el decimosegundo-, que, junto a la maravillosa fotografía de Suzie Lavelle y Kate McCullough, aportan a la serie una solidez y un notable peso cinematográfico.

Producida por BBC y Hulu, la serie la emite en Latinoamérica Starzplay y, en Estados Unidos, Hulu.