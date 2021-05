$!¿Por qué Giannina Azar no vestirá a Miss RD Universo hoy?

Antes de revelar la razón por la que la diseñadora Giannina Azar no vestirá a Kimbery Jiménez, representante de República Dominicana en Miss Universo, hay que recordar algunos datos generales. Hoy es un día lleno de expectativas para los amantes del mundo de la belleza femenina, ya que es la edición número 69 de Miss Universo, que luego de postergarse a causa de la pandemia del COVID-19, finalmente se celebrará atrayendo la atención de todos.

Doble participación dominicana

Entre los países participa República Dominicana, que cuenta con la representación de Kimberly Jiménez. Respecto a ella muchos se preguntan si será la próxima Amelia Vega, que traiga el triunfo o, si realmente, como se dijo una vez, habrá que esperar más de una década para la hija de la ex Miss Universo sea quien lo haga... Los años traerán las respuestas.

Otro talento local que dice presente en este evento de impacto mundial es Giannina Azar, diseñadora dominico/libanesa reconocida internacionalmente y aclamada entre los artistas.

Un dato que nos deja comidos por el gusano de la duda es que a pesar de la buena relación que lleva la diseñadora con Magali Febles, directora de la franquicia Miss RD Universo, y que hace dos años dio motivaciones a Kimberly Jiménez para que concursara; - no será Giannina quien la vista- . Llamamos a Azar para aclarar esta información y ya estaba en el aeropuerto rumbo Florida; desde allí nos dio la respuesta. Dijo que prefiere omitir tales razones pero que le desea buena suerte. Respetamos su decisión, aunque aumenta la inquietud porque es reconocida por no decir no a nadie - ¿qué habrá pasado?