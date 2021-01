$!Pronovias también vestirá a los hombres de la mano de Carlo Pignatelli

La colección Carlo Pignatelli for Pronovias, con su propio logo distintivo con dos anillos entrelazados, constará de 45 trajes de boda masculinos cada año, diseñados por Francesco Pignatelli, director creativo de la marca de lujo italiana. “La colección contará con estilos completos integrados por una variedad de accesorios, desde corbatas hasta gemelos. He imaginado looks de moda masculina cosmopolita y de alta tecnología con un trasfondo romántico y cortes contemporáneos ”, dijo Francesco Pignatelli, subrayando cómo el proyecto lo ha llevado a ampliar su alcance.

“Esta colección presenta una gama mucho más amplia en comparación con lo que diseñamos habitualmente, con trajes pensados ​​para bodas en la playa y otros ideales para ceremonias de iglesia. Los estilos de boda difieren de un país a otro. Es por eso que llevé a cabo una investigación exhaustiva para cada uno de nuestros mercados, lo que resultó en una amplia gama de estilos y tejidos”, dijo Francesco Pignatelli, quien ha seguido los pasos de su tío Carlo Pignatelli, el fundador de la marca.