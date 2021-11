$!¿Quién es Miriam Saiz, la modelo del momento?

El sendero de esta profesión se lo alumbró el editor de moda David Alarcón, con quien fue al instituto años atrás, aunque en diferentes clases. “Sabía que David era redactor de moda y sabía mucho, quedé con él y me dijo agencias destacadas”. Entonces la modelo probó suerte en Uno Models, que fichó a la madrileña y marcó así un punto de inflexión.

“Yo nunca he sabido lo que quería ser. Mi madre y algunas amigas me animaron muchas veces a probar suerte como modelo, pero siempre pasaba. Hasta que vi que se acercaba el momento de acabar la carrera y decidir qué hacer con mi vida”, explica la “top” madrileña Miriam Saiz.

“Pensaba que haría algún trabajo esporádico, no iba con expectativas ni resultados a corto plazo. Me empezaron a mover fuera a principios de este año, y en marzo Givenchy me llamó para conocerme”, apunta sobre la firma y su creativo, Matthew Williams, prendado de la belleza decimonónica de Saiz, que ficha ahora también para su imagen de campaña.

La “maison” francesa no es el único tanto que se apunta la top. El desfile crucero de Dior en Atenas durante 2021, Hermés, Lacoste o Saint Laurent enmarcado a los pies de la Torre Eiffel se suman a una trayectoria que implosiona.

“Cuando empecé a saber de moda quise hacer Saint Laurent bajo la torre Eiffel, y justamente lo he hecho esta temporada”, dice algo incrédula.