En plena Gran Vía madrileña, en el Palacio de la Prensa, Alejandro Gómez Palomo, acompañado por algunos modelos, “chicos palomos”, ha presentado esta noche el “Boys, some girls and other cookies”, un documental en el que Nueva York descubre quién es y qué hace Palomo Spain.

¿Quién es Palomo Spain?, con este interrogante arranca el documental que aborda el universo creativo de el diseñador Alejandro Gómez Palomo durante la presentación de su colección “1916” en Nueva York, una ciudad que no le conoce, pero quiere adivinar quién es.

¿Escritor?, ¿boxeador?, ¿científico?. “Probablemente un hombre del Renacimiento”, “el mejor diseñador del mundo”, “un creativo diferente”, dicen algunos de los modelos que aparecen en este corto documental, dirigido por Luis Cervero y el cineasta Miquel Díaz Pont y que se ha presentado en el marco de la 70 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

En poco más de doce minutos, la cinta muestra el mundo de Alejandro Gómez Palomo desde su refugio, su pueblo Posadas, hasta su desembarco en Nueva York, un recorrido por la creatividad, la sensualidad y la tradición, los amigos y la familia de este diseñador cordobés.

¿Quién es Palomo Spain?, “soy yo mismo”, dice entre risas, Alejandro Gómez Palomo, quien ha explicado hoy a EFE que “el chico palomo es guapo, joven, fresco, con un punto de inocencia, es medio angelical”.

El punto de partida de este documental son unos modelos, “niños palomo”, que llegan a la convocatoria del desfile sin saber quién es Palomo Spain, rápidamente, echan mano de su smartphone y descubre que es un diseñador español, que se llama Alejandro Gómez Palomo.