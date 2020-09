Raf Simons y Fred Perry, nace una propuesta que te invita a ser "tú mismo"

Que seas tu mismo, es lo mejor que te puede pasar. No solo en el interior, guardado y oculto; sino en lo que hablas y en el cómo te vistes. A propósito de esto hay una colección de moda que te invita y te muestra cómo.

Una publicación compartida de Raf Simons Official (@rafsimons) el 4 Sep, 2020 a las 8:24 PDT

Piezas que celebran que una generación de niños que llegan a la mayoría de edad y comienzan a utilizar la ropa como herramienta de expresión de una identidad individual.

Una colección que explora la naturaleza del "Do It Yourself" de la vestimenta punk así como la actitud que va con ella.