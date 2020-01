$!Sira D’Pion, la diseñadora dominicana que viste a las novias de La Florida

Ubicada en el Orlando Fashion Square, se encuentra la elegante tienda de vestidos de alta costura de Sira D’ Pion, diseñadora dominicana de vestidos de novias, de gala y de quinceañeras. Hace 30 años, D’ Pion era una joven recién mudada a Nueva York, sin experiencia alguna en el mundo del diseño, pero con una pasión inmensa por las actividades manuales y las “telas más extrañas”. De los bordados creados en su casa, nació una clientela. Y de la clientela, nació la diseñadora.

Tiene más de 25 años diseñando vestidos en la Florida. ¿Cómo empezó su carrera como diseñadora?

Inicié en la industria de la moda por accidente. No estaba en mis planes ni lo consideré como futuro. Me mudé a los 18 años a los Estados Unidos y pasaba mucho tiempo en casa, por lo que me dedicaba a hacer ropa en mi tiempo libre - sin ninguna preparación. Hacía bordados a mano que aprendí en la escuela de las monjas. La gente empezó a decirme, ‘Hazme uno. ¡Me gusta!’”, y poco a poco, fui desarrollando una clientela, hasta que en el 1992, abrí mi primera fábrica en Miami, D’ Pion Fashion.

Trabajé como empleada de dos líderes en la industria de vestidos de novias, Alfred Angelo y en David’s Bridal, antes de estudiar Diseño de Modas. Con ellos conocí los retos que se presentan cuando se produce grandes cantidades y lo que enfrenta la novia cuando entra a comprar un vestido.



¿Qué le llevó a diseñar categorías de vestidos tan distintos? ¿Por qué diseña para la novia, la quinceañera y la mujer que asistirá a un gran evento?

Existe una diferencia entre hacer mercancías y realizar sueños. En toda quinceañera hay una novia y en cada vestido hay una mujer con sueños, inspiraciones, dudas y frustraciones... Cada vestido tiene una historia, así como toda mujer. La apreciación por ella es lo que necesito para crear una obra maestra. La razón por la cual trabajo esas categorías es porque no se trata de mí, sino de ellas y su gran día. Hacerlas lucir radiantes es la meta.

Sus vestidos no siguen un patrón; cada uno es único. ¿Los diseña “to fit the bride” (para encajar a la novia), en vez de al revés?

Soy distinta, porque no nací en la élite del diseñador pre-hecho; fui diseñada por mi propia clientela. No me limito a un estilo; soy muy versátil. Puedo pasar de un vestido tradicional, a uno sexy, muy provocativo. Mis vestidos llevan la estampa de lo que soy: multicultural. Muestran quién soy yo.

Tú puedes decir: “ese vestido es de fulano”, porque todos son iguales. Conmigo no. No me puedes poner una estampa. Me puedo enamorar de un color por una temporada, y luego vengo con otro aire... No me puedes meter en una cajita de fósforo. La mezcla de cultura me hace ser más amplia.