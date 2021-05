$!Sócrates McKinney: “Cada pieza tiene ese detalle sorpresa que la hace única”

El estilista, influenciador y creador de la marca masculina MCK da un nuevo paso y lanza “Básica con un twist”, su primera colección de moda para mujer junto a Arnaldo Womenswear en exclusiva para Jumbo: 12 blusas y 3 pantalones de líneas atemporales y detalles sorpresa que buscan vestir a la mujer en todos los roles de su vida diaria. Pensada como piezas intercambiables y adaptables a diversas situaciones y horas del día, esta propuesta, a precios súper asequibles, sigue la máxima que distingue a esta tienda por departamentos: que toda mujer pueda tener una pieza de diseñador en su clóset, y la filosofía que siempre ha movido al mismo Sócrates, tal y como él mismo relata en esta entrevista. Ideaste esta colección hace un par de años atrás, en un vuelo a Tailandia, cuéntanos la historia.

En mis viajes a Asia invierto unas 30 horas entre vuelos y estancias en los aeropuertos. Siempre observo a las personas viendo su forma de vestir, tratando de detectar cosas que me gusten. En mi viaje a Indonesia y Malasia de 2019 decidí pasar el tiempo y me llevé una libretica blanca donde comencé a dibujar blusas que pudieran entrar en una futura extensión de mi marca masculina MCK. Sin embargo, el rumbo de esta colección fue otro y se presenta como una colaboración junto a Arnaldo Womenswear en exclusiva para Jumbo. ¿En qué te has inspirado para crear esta colección cápsula para Jumbo?

La inspiración no ha sido temática, más bien práctica. La creación de una plataforma como el #Inspiredloook me ha dado una sensibilidad especial de visualizar las cosas que le gustan a la mujer dominicana. Por otro lado, pienso que como influenciador y creador en este tiempo debo fomentar el consumo inteligente, donde la inversión más rentable en moda es en aquellas piezas que pueden durar mucho tiempo en tu clóset. Por último, como agente de moda, debo contribuir a fomentar la sostenibilidad, al elegir una marca dominicana, apoyando así la generación de empleo e impacto social deseables.



¿Cómo llega esa alianza con Arnaldo Womenswear? ¿Por qué lo eliges para el desarrollo y confección de esta línea?

Arnaldo Womenswear es una marca que conozco desde que se acercaron a participar en DominicanaModa hace unos años. Desde su primera presentación, como ha pasado con otras marcas dominicanas y diseñadores, su evolución ha sido notoria, conceptualizando la mujer Arnaldo en todo su esplendor. De una conversación, sobre el tema de las colaboraciones en el futuro de la moda, salió este proyecto en conjunto que me llena de mucha felicidad. Estrenarte con tu colección femenina en Jumbo es todo un lujazo, ¿qué es lo que más te ha gustado de colaborar con ellos?

Jumbo es una marca que desde sus inicios se ha encargado de destacar y dar a conocer el talento dominicano, tanto aquellos con mucha trayectoria como los talentos incipientes. Mi nombre se ha visto ligado a esta marca desde hace años. Soy hombre Jumbo desde antes de abrir sus puertas en República Dominicana. Fui el productor junto a Tiziano de Stefano de las fotos que aún exhibe la primera tienda Jumbo (Megacentro).

Realmente Arnaldo y yo nos sentimos muy privilegiados de transitar el camino que Jumbo abrió con su programa de apoyo a la moda dominicana, vigente desde el 2008 con la colección del gran diseñador dominicano Leonel Lirio. Este programa, exitoso por demás, no sólo ha presentado y democratizado la moda en nuestro país, sino que se ha convertido en la única plataforma en su clase que ofrece una vía de comercialización para la moda de autor dominicano. Me siento bastante emocionado y feliz de que mi primera colección para la mujer nazca bajo una marca que ha hecho tanto por el desarrollo de la industria textil dominicana.

¿Qué telas y cortes has escogido para esta colección y por qué?

Presenta 12 modelos de blusas blancas, con cuellos, mangas y siluetas súper favorecedoras para todo tipo de cuerpo y con gran versatilidad para su uso en el día a día. La colección la complementan tres estilos de pantalones, un pitillo, un recto y un pierna ancha, en los colores más usados del clóset: negro, azul marino y crema. Todos los modelos están confeccionados en telas de alta durabilidad y fácil planchado, pero de suave tacto a la piel. ¿Cuál es la etapa que más disfrutas del proceso creativo?

Decir una sola sería difícil. Parir una idea se disfruta de principio a fin, aunque no hay nada como ver la idea que concebiste en tu cabeza, que dibujaste en dos dimensiones, siendo llevada por un cuerpo en movimiento. ¿Qué referencias podemos encontrar en esta colección que quizás no sean evidentes, pero que ahí están?

En mi primera colección femenina está mi homenaje a la sensualidad, romanticismo y elegancia de la mujer dominicana. Cada pieza tiene ese detalle sorpresa, pequeño, divertido, coqueto, que la hace única dentro de lo esencial. Invertir en un fondo de armario es una de las lecciones de moda más inteligentes y con estas piezas incentivas un consumo de moda más responsable y duradera, sin dejar de ser versátil...

Mejor descrito de ahí... ¡Ni yo!

Comprar menos, pero mejor, ¿es ese el mensaje detrás de tu primera colección femenina?

El mensaje es comprar piezas que no sean desechables. Recuerda que la industria de la moda es una de las cinco industrias más contaminantes, por el consumo de agua, tintes, desechos sólidos, etc, que arroja al medio ambiente. Si logramos una colección que, aunque no utilice telas orgánicas por sus altos costos, apoye la empresa local y su sostenibilidad, que sean piezas atemporales para que su descarte sea prolongado en el tiempo (inverso al fast fashion) y que encima esté hecha por manos dominicanas, habremos logrado muchos de mis objetivos como ser humano que trabaja en la moda. Has pensado en tres tipos de mujer para lanzar estas 21 piezas, háblame de ellas.

Ellas me hablan cada día desde el #Inspiredlook. Es la mujer en todos sus roles: mamá, trabajadora, estudiante, multi-tasker, abuela, tía, esposa, novia. Esta colección quisiera abarcarlas a todas, cada uno en su propio estilo y entorno: desde la joven estudiante o la esposa hasta la que suple el sustento de su hogar.

Si pudieras vestir a cualquier mujer, de cualquier momento de la historia, ¿a quién elegirías y por qué?

Que aún estemos inspirándonos y usándola a ella como referente en todo lo que es arte, varios siglos después, abre mi curiosidad por saber cuál era el factor X de María Antonieta de Austria (1755-1793). Siempre has estado relacionado con el mundo de la moda, pero ¿recuerdas cuándo decidiste que querías ser diseñador de moda?

Pregunta difícil, no lo decidí yo en principio. Cuando viene a darme cuenta, el hobby que de adolescente tenía (le hacía los diseños de los trajes a mi hermana, mis primas y sus amigas) se convirtió en uno de mis medios de sustento.

Tienes una base que muchos quisieran: arquitecto, estilista y co-creador de DominicanaModa, sin embargo no tienes estudios de diseño, ¿te consideras un intruso?

No solo un intruso, ¡SOY UN ATREVIDO! Y con mucha humildad he tratado durante todos estos años de asumir más que el rol de diseñador, el de director creativo; una figura que me hace sentir más cómodo porque me permite visualizar en términos de branding la esencia sobre la forma. Que el nombre de este improvisado se escriba al lado de los grandes nombres de la moda dominicana, como los que han figurado en este programa “Colecciones de Diseñador”, que Jumbo implementó a partir del 2008 con Leonel Lirio, Gutiérrez-Marcano, Magaly Tiburcio, Jenny Polanco y José Jhan, es un privilegio que la vida me ha otorgado, tal vez por ser un fiel impulsor de lo nuestro, como cada uno de ellos, y sobre todo como CCN y su marca Jumbo. ¿Qué diseñadores de moda tiene Sócrates como referentes?

No hay forma de contestar esta pregunta siendo justo. Cada firma tiene algo que decir y yo algo que aprender de ella. No sólo hablo del plano internacional, sino también del local, donde se ha producido un estallido de propuestas a partir de la celebración en el 2006 de DominicanaModa. Sin embargo, mis referencias más influyentes me las da la calle, su gente, su caminar, su manera de combinarse, de hacer capas de ropa, de cómo asumen el clima. Esto lo aprendí en un curso corto que tomé en el Istituto Marangoni de Londres, hace ya algunos años. Algún día espero poder desarrollar una colección que se inspire en los vendedores ambulantes y las personas dementes que veo cada día en la calle. Nadie como ellos para mostrar la libertad que debe producir la moda.