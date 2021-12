$!‘Solsticio’, la nueva colección de moda infantil de Solange Sagredo

“Es una colección boutique inspirada en el renacer del verano y la primavera, en un village de New York City, donde revive la flora y la fauna, especialmente en el primer domingo de Pascua”, aseguran en un comunicado.

La diseñadora dominicana Solange Sagredo presentó su nueva colección de moda infantil ‘Solsticio by Solange Sagredo’. Se trata de una propuesta en la que predominan la elegancia y el color, ideal para vestir a las más pequeñas de la casa en las fiestas navideñas.

Sobre la diseñadora

Solange Sagredo es diseñadora de Alta Costura, vestuario de cine y teatro. Es egresada de Altos de Chavón y Parsons School of Design New York y licenciada en Mercadotecnia egresada del Intec. En 2001 se trasladó a la ciudad de New York, donde laboró por varios años como asistente del destacado diseñador de modas Sully Bonnelly.

En su portafolio también ostenta experiencia trabajando para la firma de ropa casual de la India, Mph NYC, donde adquirió vasto conocimiento sobre manejo del algodón, y ha sido vestuarista de las películas ‘Techos rotos’, ‘La extraña’ y ‘Winter Ball’.