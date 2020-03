L’Oréal Paris presenta sus novedades

A propósito de la celebración del Mes de la Belleza de Tiendas La Sirena, la marca L’Oréal Paris presentó sus más recientes innovaciones de la mano del reconocido artista del maquillaje Jason Guasch, quien habló sobre las tendencias y un master class titulado Make UP, No Make Up.

Durante su exposición y muestra de cómo llevar el día a días estas novedades de la belleza, el experto mencionó el Serum de Ácido Glicólico para uso diario, que deja la piel con un tono visiblemente más parejo, libre de imperfecciones. También la Bambi Eye Mascara, una nueva máscara que te permite lucir unas pestañas más largas y curvas, para una mirada más abierta; y la base Infallible Fresh Wear Foundation, con finos pigmentos ultra concentrados, que se adaptan perfectamente a su tono de piel y permite conseguir una cobertura impecable que dura 24 horas como recién aplicada.