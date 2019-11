Massimo Bottura protagonizará una experiencia con Gastronomic y Puntacana

Gastronomic cerrará el año uniéndose a la celebración del 50 aniversario del Grupo Puntacana para presentar una experiencia gastronómica protagonizada por Massimo Bottura, chef de Osteria Francescana, restaurante con 3 estrellas Michelin ubicado en Módena (Italia), que actualmente se encuentra en la categoría Best of the Best.

Con el mensaje #WeLovePuntaCana y bajo el compromiso de convertir a la República Dominicana en un destino gastronómico, la plataforma invita al mundo a vivir la emoción de tres Special Dinners en el Puntacana Resort & Club a cargo de un ícono gastronómico internacional, a la vez que celebran medio siglo de historia del proyecto que dio vida al destino turístico más importante del Caribe.