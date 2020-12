$!Mercado conversó con los 40 jóvenes más influyentes de RD

El conversatorio se desarrolló en torno a las experiencias de los participantes en el mundo empresarial y funcionarios públicos, quienes intercambiaron sus apreciaciones sobre los retos, oportunidades y responsabilidades de los roles que cada uno ejerce dentro de sus sectores y el impacto de los mismos en el crecimiento de la sociedad dominicana.

Este año particularmente el ranking cuenta con muchos nombres de jóvenes que están incursionando en la política y como servidores públicos, logrando impregnar de aire fresco el Gobierno Nacional. Por esta razón y por su excelente trayectoria, el número 1 del ranking de 40 UNDER 40 del 2020 es para José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia, quien comentó que la edad nunca fue un impedimento sino una oportunidad.

“Que la suerte nos encuentre trabajando. La juventud tiene que ver poco con la edad, sino de actitud frente a la vida. Mi edad no me ha limitado, no me ha sido nunca impedimento sino oportunidad. Estamos hechos para renovar, emprender, hacer, construir y renovar”.

Así mismo, nos llena de orgullo saber que dentro de los 40 más importantes tenemos grandes mujeres que se han destacado gracias a su desempeño profesional, como la Directora General Senior de Capital Humano de Banreservas, Fraycis Moronta y la Presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Susana Martínez, quien destacó que el reto mayor que tiene Anje es apoyar a las nuevas generaciones de empresarios. “Debemos pensar en los próximos 20 años, dónde vemos nuestro país y dónde queremos que esté nuestra empresa. Anje es el vehículo, pero planificar desde nuestros espacios y pensar en el relevo generacional es la clave”.

El encuentro tuvo lugar en Epic Center, respetando las medidas de aforo y distanciamiento, bajo todos los protocolos de bioseguridad para proteger la salud de los asistentes y colaboradores.