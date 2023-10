Regla de béisbol no escrita pasa en Santiago: devuelven las pelotas que caen en las gradas

En los partidos de béisbol de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 pasa algo curioso: se le pide a los espectadores que devuelvan las pelotas que los bateadores conectan de 'foul' y por cosas del juego llegan a las graderías, una regla no escrita en este deporte.



"Damas y caballeros, les pedimos devolver las pelotas que lleguen a las tribunas. Por favor, entréguensela al personal del staff. Gracias por su apoyo", se escucha desde los altavoces del Centro de Béisbol y Sóftbol, ubicado en la comuna de Cerrillos, en Santiago de Chile.



Para los seguidores del béisbol, un deporte que no es popular en Chile, es normal que cuando un bateador conecta la pelota y esta se va de 'foul', y cae en las tribunas, el aficionado pueda quedarse con ella y no tenga que devolverla.



Este anuncio de devolver la pelota, quizá por desconocimiento, ha sido catalogado como "absurdo" por algunos fanáticos del béisbol que llegaron este viernes al estadio para disfrutar del desafío entre Cuba y Colombia, que ganó el equipo caribeño 4-3.



"Me parece absurdo, porque son obsequios que los peloteros entregan al público, es un recuerdo", dijo el venezolano Kevin Méndez, quien durante el partido recibió una pelota de parte de un pelotero colombiano.



"El que te regalen una pelota es algo gratificante", recalcó este joven de Mérida, municipalidad en el noroeste de Venezuela.

Por su parte, Pablo Morano, un aficionado chileno del béisbol desde su adolescencia, dijo a EFE que le pareció "muy extraño" y se sorprendió por el hecho.



"Me parece muy extraño, súper extraño. A todos los estadios de béisbol que he ido, cualquier pelota que cae es un 'souvenir' para el público, una forma bonita de llevarte un 'souvenir', porque ganas un fan, y sobre todo cuando hay niños. Cuando lo escuché, me sorprendí", afirmó.



La advertencia sobre el retornar las pelotas que terminan por jugadas propias de un partido en las graderías empezó el jueves durante el partido entre República Dominicana y Venezuela.



Al respecto el encargado de la competencia del béisbol en Santiago 2023, Christian Aravena, dijo a EFE que el anuncio de devolver las pelotas se intentó eliminar el jueves, pero aun así prosiguió al día siguiente.



"Es una situación que también nos extraña, como organizadores y gente del béisbol. Sabemos que la esencia del béisbol es que cuando la pelota cae en las tribunas eso es un 'souvenir' para los espectadores. Y la verdad es que en lo personal me tiene incómodo", admitió.



"Vamos a tomar las acciones correctivas para que no se vuelva a anunciar (el devolver las pelotas) y no quedar en ridículo", añadió.



"Cualquier pelota que caiga en la tribuna, sea de 'foul' o por fuera del estadio, ya la pelota se fue", expresó Aravena, quien aseguró que la tradición beisbolera de irse con la pelota como 'souvenir' será instaurada en Santiago 2023 para alegría de los fanáticos.