Litis por arbitrios eclipsa el proyecto solar en Canoa

En su demanda, la empresa busca que se declare la nulidad de una comunicación que el cabildo de Vicente noble le remitió el 5 de mayo de este año, en la que le indicaba que no pueden iniciar la construcción e instalación de la planta solar, hasta que no pague los arbitrios.

Los abogados Amauris Vásquez y Amaury Reyes, representantes de Emerald Solar Energy, plantean que esos montos no se corresponden con el proyecto y que no están sustentados en una resolución del Concejo de Regidores como manda la ley.

Reuniones y /o presiones

“Ellos no quieren pagar los arbitrios a los ayuntamientos, quieren pagar lo que les dé la gana. Y querían que le aprobaran los planos sin pagar los arbitrios”, dice el alcalde Domingo de los Santos. Recuerda que desde el 2013 los cabildos le dieron la no objeción al proyecto, condicionado al pago de arbitrios y que hasta el momento no lo han ejecutado. Dijo que en una de las reuniones sostenidas con los promotores de la empresa, en el Ministerio de Obras Públicas, aceptaron cobrarle US$200,000, pero que al no llegar a un acuerdo y no contar los cabildos con los conocimientos necesarios en el área, se decidió contratar a Balbuena en el caso.