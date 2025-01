´Estamos sufriendo mucho´: en Goma, la angustia de los habitantes después de días de combates

En el este de la RDC, la situación sigue siendo precaria en la ciudad de Goma, donde la presencia de combatientes del M23 es visible. Después de tres días de combates entre los rebeldes M23 respaldados por Ruanda y el ejército congoleño y sus aliados, la ciudad está tratando de renacer.

El miércoles, algunos vecinos de la ciudad salieron a indagar sobre la situación y ver los daños. Y ante la falta de todo, muchas personas han ido a Ruanda para conseguir alimentos que no se encuentran en la capital de Kivu del Norte.

"Fui a ver a mi madre al hospital. Fue herida de bala durante los combates de anteayer. Vivo en Goma y no quiero revivir los combates que vivimos el lunes", dice un hombre. Al igual que muchos de los residentes de la ciudad, sufre la escasez de alimentos causada por los tres días de combates.

"Tenemos hambre"

Una residente asegura que este miércoles sale de su casa "por primera vez" desde el inicio de los enfrentamientos. Y añade: "Estamos sufriendo mucho. Tenemos hambre y nos falta comida. Para conseguir agua hay que sacarla del lago, pero no podemos tratar el agua", lamenta.

Otro habitante de la capital de Kivu del Norte cuenta que "la situación es mala". "Acabo de salir y veo que el tráfico se está recuperando gradualmente. No tengo miedo, le pido a las autoridades que nos ayuden para que tengamos internet, luz y agua", explica.

Otro, por lo contrario, confiesa que "sigue teniendo miedo", en particular por "los cadáveres" que ensucian la ciudad.

"Todo ha sido destruido"

Ante los problemas de suministro y el deterioro de la situación humanitaria, muchas personas se dirigen a Ruanda. Así, en la Gran Barrera, muchos habitantes cruzan para abastecerse.

Para muchos, es la primera salida desde el inicio de los enfrentamientos en la ciudad. Bally descubrió los daños en las calles de camino a la frontera. "Nos refugiamos al pie de las escaleras de la casa, mi familia y yo. No nos movimos de la casa durante tres días", dice.

Relata los daños causados por los enfrentamientos: "Todo ha sido destruido. Las tiendas, los comercios, todo fue completamente saqueado... Algunas personas han tenido el coraje de guardar un poco de comida en casa y así es como sobrevivimos".

"Tenemos problemas para comunicarnos"

Aquí, muchas personas cruzan solo por el día, con el fin de obtener suministros. "Como han cortado el internet, tenemos dificultades para comunicarnos. Es por eso que vine a comprar una tarjeta SIM antes de regresar a Goma. La etapa de inseguridad ya pasó, lo peor ya pasó, pero necesitamos agua, luz e internet", agrega Bally.

La Pequeña Barrera para los comerciantes transfronterizos permaneció cerrada el martes. En Goma, muchos, como David Mugugu Mulengabyuma, están preocupados por la falta de alimentos.

"¡Tengo miedo de que no haya comida, no haya electricidad, no haya movimiento, no haya mercado! Debo estar totalmente asustado. En cualquier caso, se está convirtiendo en un gran problema", denuncia.

Para ayudar a la población, el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, anunció este miércoles, durante un esperado discurso a la nación, el lanzamiento de un plan humanitario.